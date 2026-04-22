Ребров покинул пост тренера сборной Украины после провала в отборе на ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об отставке главного тренера национальной сборной Сергея Реброва. Специалист покинул свой пост после провала в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира.

«Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом предстоящей сборной», — заявил президент УАФ Андрей Шевченко.

Решающая игра против Швеции закончилась для «жёлто-синих» полным фиаско. Команда не только проиграла, но и показала, по признанию самих игроков, «позорище». Так футболисты в сердцах назвали собственное выступление.

Ребров возглавил украинскую сборную в июне 2023 года. За это время команда под его руководством провела несколько матчей, однако пробиться на крупный турнир так и не смогла.

Теперь Украинской ассоциации футбола предстоит искать нового наставника. Кто займёт место Реброва — пока не сообщается. Назначение ожидается в ближайшее время.

Ранее Life.ru писал, что «Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии по футболу. После этой победы подопечные набрали 79 очков и стали недосягаемыми для дортмундской «Боруссии», у которой 64 балла. За четыре тура до конца турнира мюнхенцы гарантировали себе чемпионский титул.