Шевченко заявил, что у Украины есть план на случай возвращения РФ в футбол

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко сделал громкое заявление относительно возможного возвращения российских команд на международную арену. По его словам, Киев уже разработал чёткий план действий на этот случай. Правда, делиться конкретикой форвард пока не стал. Об этом сообщило украинское издание «Чемпион».

«Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать», — приводит слова функционера украинская пресса.

Это заявление прозвучало на фоне постепенного обсуждения в мировых спортивных кругах вопроса о смягчении дисквалификации российских спортсменов. Поскольку после 2022 года РФ была фактически отстранена от большинства международных соревнований, включая футбольные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

Шевченко дал понять, что Украина не намерена сидеть сложа руки и будет использовать все доступные дипломатические и административные рычаги, чтобы не допустить возвращения россиян или минимизировать последствия.

«Если будет угроза — будем действовать», — повторил он, оставив интригу открытой.

Что именно противопоставит Киев — юридические барьеры, бойкот или иные меры — пока загадка. Однако как бы озлобленные на российских спортсменов украинцы не старались, РФ все активнее возвращается туда, откуда ее пытались вычеркнуть.