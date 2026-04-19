19 апреля, 18:23

«Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии по футболу

Обложка © ТАСС / АР / Matthias Schrader

Мюнхенская «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии по футболу сезона-2025/26. В матче 30-го тура команда со счётом 4:2 обыграла «Штутгарт».

После этой победы подопечные набрали 79 очков и стали недосягаемыми для дортмундской «Боруссии», у которой 64 балла. За четыре тура до конца турнира мюнхенцы гарантировали себе чемпионский титул. Это 35-е «золото» «Баварии» в истории — рекордный показатель среди всех немецких клубов.

Ранее в гостевом матче АПЛ против «Эвертона» грузинский вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил травму левого колена после столкновения с нападающим соперника, забившим гол. Его унесли с поля на носилках, заменив на Фредерика Вудмана. 25-летний Мамардашвили перешёл в «Ливерпуль» в 2024 году из «Валенсии», в этом сезоне провёл 18 матчей, 4 из них — «на ноль». После гола счёт стал 1:1.

Анастасия Никонорова
