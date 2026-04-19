Вратаря «Ливерпуля» Мамардашвили унесли на носилках после пропущенного гола

Грузинский вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил травму в гостевом матче 33-го тура чемпионата чемпионата Англии против «Эвертона». На 54-й минуте нападающий «Эвертона» Бету забил гол и при этом врезался в левое колено вратаря.

Мамардашвили унесли с поля на носилках. Вместо него вышел английский голкипер Фредерик Вудман.

Мамардашвили 25 лет. Он перешёл в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Валенсии», но сезон-2024/25 отыграл в Испании в аренде. В этом сезоне вратарь провёл 18 матчей в разных турнирах и 4 раза отстоял «на ноль». После гола Бету счёт стал 1:1.

