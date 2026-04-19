«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, обыграв в финале «Атлетико»

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна завоевал Кубок Испании, обыграв мадридский «Атлетико» в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время. Решающий вклад в успех внёс вратарь Унаи Марреро, отразивший удары Александра Сёрлота и Хулиана Альвареса, а решающий пенальти реализовал Пабло Марин — 4:3 в серии.

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании. Видео © X / Real Sociedad Fútbol

«Сосьедад» открыли счёт уже на старте встречи: потребовалось всего 14 секунд и три передачи, чтобы довести мяч до удара Андера Барренечеа. «Атлетико» ответил на 19-й минуте — Адемола Лукман восстановил равновесие. Перед перерывом «Реал Сосьедад» снова вышел вперёд. Микель Оярсабаль исполнил пенальти, назначенный после эпизода с участием вратаря Хуана Муссо, и команды ушли на отдых при счёте 2:1.

Во втором тайме мадридский клуб усилил давление и сумел сравнять счёт на 83-й минуте. Хулиан Альварес пробил в правый угол, не оставив шансов Марреро. Дополнительное время не изменило ситуацию, и исход матча решался в серии пенальти. Там ключевую роль сыграл Марреро, отразивший два удара соперника. «Сосьедад» реализовал свои попытки более стабильно, а финальную точку поставил Марин.

«Это было невероятное путешествие, и у меня такое ощущение, что это может быть только начало. Ты представляешь себе успех и доверяешь своим игрокам, но пока не пересечёшь финишную черту, не почувствуешь этого. После того пенальти мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать это, и для наших игроков и тренерского штаба это была чистая радость», — рассказал тренер команды из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо.

