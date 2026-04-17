США ожидают приезд сборной Ирана на чемпионат мира по футболу

Американские власти рассчитывают на участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу и ожидают её прибытия в страну. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

Несмотря на сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном, в Белом доме продолжают планировать турнир с учётом участия иранской команды. Глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 Эндрю Джулиани подтвердил, что футболисты должны прибыть в США к 10 июня.

На первом этапе сборная разместится в тренировочном лагере в Тусоне (штат Аризона), где начнёт подготовку к матчам. Затем команда отправится в Лос-Анджелес, где ей предстоят встречи против сборных Новой Зеландии и Бельгии. После этого запланирован переезд в Сиэтл — там иранские футболисты сыграют с командой Египта. Дополнительно рассматривается проведение товарищеского матча с Пуэрто-Рико ещё до старта чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не стала менять площадки проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, отклонив предложение о переносе игр из США в Мексику. С инициативой выступала президент Мексики Клаудия Шейнбаум, однако организация сохранила изначальный план турнира.