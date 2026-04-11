ФИФА отказалась переносить матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась переносить место проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года из США в Мексику по предложению президента Клаудии Шейнбаум. Об этом пишет Goal.

«ФИФА в конечном счёте решила, что матчи не могут быть перенесены с первоначальных мест проведения. Такой перенос потребовал бы от ФИФА огромных логистических усилий», — заявила Шейнбаум.

Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Новой Зеландии и Египта. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Напомним, Клаудия Шейнбаум на фоне конфликта на Ближнем Востоке заявила о готовности принять матчи сборной Ирана в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, если ФИФА сочтёт это возможным. Она подчёркивала, что у Мексики нет никаких возражений против участия иранской команды, и страна готова предоставить свои стадионы.