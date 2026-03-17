Президент Мексики подтвердила готовность принять матчи Ирана на ЧМ-2026

Мексика готова принять матчи сборной Ирана в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, если ФИФА сочтёт это возможным. Об этом на пресс-конференции заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

По её словам, вопрос сейчас обсуждается с Международной федерацией футбола. Шейнбаум подчеркнула, что у Мексики нет никаких возражений против участия иранской команды, и страна готова предоставить свои стадионы, если возникнет такая необходимость.

«Это обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА). Если это осуществимо, зачем им ехать в США, если они могут провести турнир здесь, в Мексике. Это рассматривается, и в своё время мы об этом сообщим. У Мексики есть отношения со всеми странами мира, поэтому мы посмотрим, что решит ФИФА, и исходя из этого проинформируем. Для Мексики нет никаких неудобств», — отметила она.

Напомним, 11 марта министр спорта Ирана заявил об отказе команды от участия в мундиале. Это было связано с гибелью верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, ответственность за которую в Тегеране возложили на Вашингтон. Позже стало известно, что Иран рассматривали возможность переноса матчей в Мексику. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в нём примут участие 48 команд.