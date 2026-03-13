Трамп назвал неуместным присутствие иранской сборной на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп допустил участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, но назвал это неуместным. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, присутствие иранской команды на турнире, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, не соответствует текущей геополитической обстановке. Трамп подчеркнул, что, несмотря на формальную возможность участия, оно было бы неуместным. В частности, это ради безопасности самих же спортсменов.

«Сборная Ирана по футболу может участвовать в чемпионате мира, но я действительно считаю, что её присутствие там неуместно, ради их же жизни и безопасности», – написал Трамп.

Напомним, что сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Причиной отказа названа гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возлагает на Вашингтон. При этом бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не верит в возможность замены Ирана командой из РФ, поскольку получение wild card для наших спортсменов исключено.