Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 10:49

Иран запрашивал перенос места проведения своих матчей на ЧМ-2026 из США в Мексику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alphaspirit.it

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alphaspirit.it

Власти Ирана рассматривали возможность переноса матчей национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года в Мексику. Об этом сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

«Посол Ирана в Мексике вёл переговоры о том, чтобы, если Мексика согласится принять игры с участием Ирана, мы могли бы поехать на чемпионат мира, но это вряд ли возможно», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Женская сборная Ирана по футболу летит домой, отказавшись от убежища в Австралии
Женская сборная Ирана по футболу летит домой, отказавшись от убежища в Австралии

Ранее сообщалось, что сборная Ирана не поедет на чемпионат мира по футболу, который этим летом примут США, Канада и Мексика. Решение связано с гибелью верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, ответственность за которую в Тегеране возложили на Вашингтон.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мексика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar