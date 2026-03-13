Иран запрашивал перенос места проведения своих матчей на ЧМ-2026 из США в Мексику

Власти Ирана рассматривали возможность переноса матчей национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года в Мексику. Об этом сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

«Посол Ирана в Мексике вёл переговоры о том, чтобы, если Мексика согласится принять игры с участием Ирана, мы могли бы поехать на чемпионат мира, но это вряд ли возможно», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана не поедет на чемпионат мира по футболу, который этим летом примут США, Канада и Мексика. Решение связано с гибелью верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, ответственность за которую в Тегеране возложили на Вашингтон.