Женская сборная Ирана по футболу летит домой, отказавшись от убежища в Австралии

Женская сборная Ирана по футболу возвращается на родину после выступления на Кубке Азии в Австралии. Об этом сообщил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали, опровергая слухи, что спортсменки хотели остаться там. Его слова приводит телеканал SNN.

«Враги и локальные силы в Австралии пытались отвлечь игроков от возвращения домой заманчивыми предложениями, но гордые иранские девушки отвергли эти предложения и предпочли быть со своими семьями и народом любой выгоде и теперь возвращаются на родину в тёплые объятия своих родных», — отметил Доньямали.

Сборная Ирана завершила турнир на групповом этапе, проиграв все три матча и не пробившись в плей-офф. 9 марта Австралия предоставила визы пяти футболисткам, чтобы они могли остаться в стране после турнира, однако команда решила вернуться домой.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал предоставить убежище иранским футболисткам. Он пообещал, что австралийские власти окажут содействие иранским футболисткам, которые не хотят возвращаться на родину.