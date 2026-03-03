Футболистки сборной Ирана отказались петь свой гимн на Кубке Азии

Игроки женской сборной Ирана по футболу сделали необычный жест перед стартовым свистком. Они демонстративно промолчали во время исполнения государственного гимна. Инцидент произошёл перед матчем Кубка Азии против команды Южной Кореи.

Футболистки выстроились в линию, но не стали подпевать, когда зазвучала музыка. Сама игра завершилась разгромным поражением иранок — 0:3. Демарш произошёл на фоне острой военной фазы конфликта вокруг Ирана.