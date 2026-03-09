Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 18:05

Трамп призвал предоставить убежище иранским футболисткам, которым грозит смертная казнь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Австралийские власти окажут содействие нескольким игрокам женской сборной Ирана по футболу, которые не хотят возвращаться на родину. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп. Спортсменки участвуют в Кубке Азии, который сейчас проходит в Австралии.

Глава Штатов уточнил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Энтони Альбанезе. По его словам, пяти футболисткам уже помогли, остальные ждут решения. При этом часть команды, опасаясь за безопасность родных, намерена вернуться домой.

USA Today узнала о трёх пунктах из будущего соглашения Трампа с Кубой
USA Today узнала о трёх пунктах из будущего соглашения Трампа с Кубой

Ранее Дональд Трамп заявил, что решение о завершении военной кампании против Ирана будет приниматься с учётом мнения израильского премьера. Он пояснил, что находится в контакте с Биньямином Нетаньяху, и решение будет взаимным. По словам Трампа, он выберет подходящий момент, но учтёт все обстоятельства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Австралия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar