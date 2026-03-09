USA Today узнала о трёх пунктах из будущего соглашения Трампа с Кубой
Администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может быть подписано в ближайшее время. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на два информированных источника.
Детали документа и сроки его объявления пока держатся в секрете. Однако, по данным издания, договорённости могут предусматривать послабления для американских туристов, желающих посетить Гавану. Также обсуждаются вопросы, связанные с возможностью отъезда с острова нынешнего кубинского президента Мигеля Диас-Канеля и сохранением присутствия семьи Кастро на Кубе.
Кроме того, соглашение охватывает сотрудничество в сферах энергетики, туризма и использования портовой инфраструктуры. Официальных комментариев от Белого дома пока не поступало.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что коммунистический режим на Кубе может рухнуть. После этого он отправил госсекретаря Макро Рубио на переговоры с кубинским руководством. Видимо, беседа вышла успешной, поскольку американский лидер внезапно заявил, что Гавану ждёт светлое будущее.
