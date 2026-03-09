Владимир Путин
Регион
9 марта, 12:15

USA Today узнала о трёх пунктах из будущего соглашения Трампа с Кубой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может быть подписано в ближайшее время. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на два информированных источника.

Детали документа и сроки его объявления пока держатся в секрете. Однако, по данным издания, договорённости могут предусматривать послабления для американских туристов, желающих посетить Гавану. Также обсуждаются вопросы, связанные с возможностью отъезда с острова нынешнего кубинского президента Мигеля Диас-Канеля и сохранением присутствия семьи Кастро на Кубе.

Кроме того, соглашение охватывает сотрудничество в сферах энергетики, туризма и использования портовой инфраструктуры. Официальных комментариев от Белого дома пока не поступало.

Лавров: Экспансия США может пойти дальше Ирана, Венесуэлы и Кубы

Ранее Дональд Трамп заявлял, что коммунистический режим на Кубе может рухнуть. После этого он отправил госсекретаря Макро Рубио на переговоры с кубинским руководством. Видимо, беседа вышла успешной, поскольку американский лидер внезапно заявил, что Гавану ждёт светлое будущее.

