USA Today узнала о трёх пунктах из будущего соглашения Трампа с Кубой

Администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может быть подписано в ближайшее время. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на два информированных источника.

Детали документа и сроки его объявления пока держатся в секрете. Однако, по данным издания, договорённости могут предусматривать послабления для американских туристов, желающих посетить Гавану. Также обсуждаются вопросы, связанные с возможностью отъезда с острова нынешнего кубинского президента Мигеля Диас-Канеля и сохранением присутствия семьи Кастро на Кубе.

Кроме того, соглашение охватывает сотрудничество в сферах энергетики, туризма и использования портовой инфраструктуры. Официальных комментариев от Белого дома пока не поступало.