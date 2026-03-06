Владимир Путин
6 марта, 15:34

Рубио отправится на Кубу для обсуждения возможной сделки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио может отправиться на Кубу для переговоров с руководством страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, визит связан с обсуждением возможных договорённостей между Вашингтоном и Гаваной.

«Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко [Рубио], и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом. У нас много времени, но Куба спустя 50 лет готова», сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN.

Трамп также добавил, что считает ситуацию на Кубе нестабильной. Он отметил, что Вашингтон сейчас сосредоточен на этом вопросе.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что коммунистический режим на Кубе может рухнуть. По словам американского лидера, ухудшение ситуации на острове связано, в том числе с давлением со стороны Соединённых Штатов.

