«Потенциал выживания»: Политолог объяснил, почему Куба выстоит перед угрозами США

Повторение венесуэльского сценария на Кубе вряд ли возможно. Такой прогноз дал ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков, комментируя ситуацию вокруг острова после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Политолог в интервью RTVI отметил, что захват венесуэльского лидера стал возможным из-за острого конфликта между политическими кланами. На Кубе же борьба элит, бушевавшая в 2000–2010‑х, после прихода Мигеля Диас-Канеля сошла на нет. Внешняя угроза, напротив, укрепляет власть.

Пятаков не исключает, что США уже ищут предателей в кубинском руководстве, чтобы спровоцировать раскол. Однако политическая система острова намного прочнее венесуэльской. Проамериканская оппозиция малочисленна и после эмиграции лидера Патриотического союза Хосе Даниэля Феррера не имеет влияния.

Эмигранты в Майами, предрекающие падение Кубы, недооценивают опыт выживания, накопленный кубинцами в экстремальных условиях, резюмировал эксперт.

На днях президент США Дональд Трамп допустил скорый крах коммунистического режима на Кубе. Он связал ухудшение ситуации на острове с давлением Вашингтона, в том числе с перекрытием поставок нефти и финансовых потоков из Венесуэлы. При этом Трамп подтвердил, что США ведут переговоры с кубинским руководством на фоне растущей нестабильности после похищения Николаса Мадуро.