Президент США Дональд Трамп заявил, что коммунистический режим на Кубе может рухнуть. По словам американского лидера, ухудшение ситуации на острове связано, в том числе с давлением со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico.

«Мы перекрыли все поставки нефти, все денежные потоки… всё, что поступало из Венесуэлы, которая была единственным источником. <...> Им нужна помощь. Мы ведём переговоры с Кубой», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с кубинским руководством. По его словам, переговоры ведутся на фоне усиления нестабильности на острове после захвата американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что американские власти не исключают начала военной операции против Кубы, вдохновляясь успешными действиями в Венесуэле и Иране. Президент США Дональд Трамп и его советники уверены, что «у них всё получается и всё идёт как надо». Глава Белого дома окрылён действиями американских военных в Венесуэле и считает, что он первый лидер США, которому удалось подступиться к решению подобных «вопросов». Президент мнит себя лучшим политиком и ожидает, что его внешнеполитические «успехи» превзойдут достижения Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана.