Трамп заявил, что Кубу ждёт новая замечательная жизнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Кубе является катастрофической. По его словам, Соединённые Штаты могут уделить больше внимания острову после завершения операции против Ирана. Об этом американский лидер заявил на саммите «Щит Америки» во Флориде.

«У неё будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем виде она доживает последние дни. Однако наше внимание сейчас сосредоточено на Иране», — сказал Трамп.

По мнению президента США, с Кубой можно относительно легко заключить соглашение.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что коммунистический режим на Кубе может рухнуть. По словам американского лидера, ухудшение ситуации на острове связано, в том числе с давлением со стороны Соединённых Штатов.