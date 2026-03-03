Лавров: Экспансия США может пойти дальше Ирана, Венесуэлы и Кубы
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Вашингтон может не ограничиться желанием управлять Венесуэлой, Кубой и Ираном, предупредил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции. Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио, он дал понять, что экспансионистские настроения в американском руководстве могут распространяться и дальше.
«Что касается Ирана, Рубио недавно допустил вариант, согласно которому США будут управлять Ираном. Так же, как они объявили, что они будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец», — подчеркнул Лавров.
Первой в списке жертв США стала Венесуэла — в начале января американский флот атаковал Каракас, а вертолёт со спецназом захватил президента республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их собираются судить, ближайшее слушание назначено на 17 марта. А утром 28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную в Иране. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху утверждает, что так они с Америкой «спасают мир». Что касается Кубы, то остров находится в энергетической блокаде со стороны США. При этом Трамп допускает нечто, под названием «дружественный захват» Кубы.
