Лавров: Экспансия США может пойти дальше Ирана, Венесуэлы и Кубы

Вашингтон может не ограничиться желанием управлять Венесуэлой, Кубой и Ираном, предупредил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции. Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио, он дал понять, что экспансионистские настроения в американском руководстве могут распространяться и дальше.

«Что касается Ирана, Рубио недавно допустил вариант, согласно которому США будут управлять Ираном. Так же, как они объявили, что они будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец», — подчеркнул Лавров.