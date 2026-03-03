Владимир Путин
3 марта, 10:01

Лавров: Санкций против США из-за военной операции в Иране ждать не приходится

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Никаких санкций против Соединённых Штатов в связи с ситуацией вокруг Ирана ожидать не следует, хотя последствия конфликта ощущаются уже сейчас. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Последствия уже ощущаются во всём регионе, включая арабские страны, которые тоже несут издержки и экономические, есть и некоторые человеческие жертвы. И мы считаем необходимым категорически решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», — сказал глава российской дипломатии.

Но, как заметил Лавров, санкций в отношении агрессоров ожидать не приходится. Односторонние рестрикции против США никто, по его оценке, не введёт.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, верховный лидер аятолла Али Хаменеи был убит в своей резиденции. Жертвами бомбардировок стали более 550 человек, разрушения зафиксированы в 131 районе. Российский МИД жёстко осудил атаки Вашингтона и Тель-Авива. Минувшей ночью израильские спецподразделения провели наземный рейд на территории Исламской Республики.

