Трамп обещал принять решение об окончании войны в Иране вместе с Нетаньяху
Решение о завершении военной операции против Ирана будет приниматься совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью газете Times of Israel.
Журналисты спросили, будет ли Трамп сам определять момент окончания войны или Нетаньяху получит право голоса.
«Думаю, это взаимно, отчасти. Мы общались. Я приму решение в подходящее время, но всё будет учтено», — ответил он.
Трамп уточнил, что хотя израильский премьер будет участвовать в обсуждении, окончательное решение остаётся за президентом США.
Ранее стало известно, что ещё до начала конфликта Нетаньяху сообщил Трампу о желании нанести удар по иранской программе баллистических ракет. Он заверил американского лидера — Израиль атакует Иран с участием США или без их поддержки.
