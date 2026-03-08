WP: Нетаньяху обещал Трампу ударить по Ирану с участием США или без

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ещё до начала военной операции подталкивал американского лидера Дональда Трампа к удару по Ирану. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

«Нетаньяху сообщил о своём желании атаковать иранскую программу баллистических ракет в ближайшие недели. Премьер-министр заявил, что Израиль будет готов ударить по Ирану с участием США или без них, хотя он хотел, чтобы Трамп одобрил операцию», — пишет издание.

Ранее Израиль раскрыл подробности масштабного удара по объекту в центре Тегерана. В операции участвовали более 50 истребителей. Самолёты сбросили свыше 100 боеприпасов по подземному комплексу. А государственный департамент США одобрил крупную продажу вооружений Тель-Авиву из 12 тысяч авиабомб на 151,8 млн долларов.