В центре Нью-Йорка мирная акция против военной операции в Иране закончилась погромами и поджогами. Об этом сообщает CNN.

Сторонники и противники войны собрались в центре города. Полиция развела их по разные стороны, но избежать столкновений не удалось. Одних было 125 человек, других — всего 20 под руководством правого активиста Джейка Ланга, участника беспорядков 2021 года.

Один из сторонников Ланга распылил перцовый баллончик в оппонентов. В ответ противник войны поджег предмет размером с футбольный мяч, обмотанный изолентой, и кинул его в толпу. Снаряд потух у ограждения рядом с полицейскими. Мужчина не остановился — сообщник передал ему еще одно такое устройство, которое он тоже поджёг и бросил на улице.

В итоге полиция задержала шестерых: поджигателя, его помощника, распылителя газа и еще троих за нарушение порядка.

Ранее стало известно, что Вашингтону не удастся достичь целей в Иране. Тегеран продолжит бить по американским объектам, включая РЛС. Сломить его военным путем не выйдет из-за огромной территории и 90 миллионов населения. Американские бомбы кончатся быстрее, чем Иран сдастся — ведь страна вчетверо больше Ирака.