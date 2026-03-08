США спустили $6 млрд за первую неделю войны с Ираном

США потратили около 6 миллиардов долларов за первую неделю военной операции в Иране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные, которые Пентагон представил Конгрессу.

По информации издания, 4 миллиарда из этой суммы ушли на боеприпасы — в основном на системы перехвата иранских ракет. Ожидается, что администрация США вскоре запросит у Конгресса дополнительные средства на продолжение операции.

Соединённые Штаты, кажется, серьёзно взялись за Ирана и намерены довести дело до конца. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что он собирается добиться капитуляции Тегерана. При этом боевые действия обходятся Вашингтону чрезвычайно дорого, посему он рискует утратить способность сдерживать Россию и Китай.