Трамп заявил, что в Иране может не остаться тех, кто объявит капитуляцию

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что капитуляция Ирана может произойти в условиях, когда сдаваться будет уже некому. Республиканец также допустил возможность изменения территориальных очертаний страны.

«Если они сдадутся или если не будет никого, чтобы сдавать», — так президент США обрисовал журналистам сценарий капитуляции Ирана.

При этом хозяин Белого дома не исключил, что карта Ирана может измениться после американского удара. Описывая ситуацию, Трамп неоднократно использовал слово «война».

Американский лидер не исключил отправки солдат США в Иран, но подчеркнул, что для этого должна быть «веская причина». В частности, по его словам, военные могут быть направлены туда для захвата запасов обогащённого урана.

Комментируя возможное участие курдов в операции против Исламской республики, Трамп заявил, что Вашингтон выступает против этого. По его словам, даже если курды якобы готовы к наземной операции, США не намерены давать на неё согласие.

«Я не хочу, чтобы курды шли туда, не хочу видеть, как их ранят или убивают», — сказал он.

Президент США также назвал Иран ответственным за атаку на школу для девочек в южном городе Минаб. Напомним, иранские власти ранее сообщили об ударе по начальной школе в городе Минаб 28 февраля. В Тегеране заявили, что атаку осуществили США и Израиль. По последним данным, число погибших составило 165 — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения.