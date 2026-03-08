«Мы это запомним»: Трамп едко прошёлся по планам Британии отправить авианосцы на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп с сарказмом отреагировал на планы Британии направить авианосцы на Ближний Восток. По версии Вашингтона, американские военные уже якобы разгромили Иран.

«Великобритания, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьёз задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ничего страшного, премьер-министр (Великобритании Кир. — Прим. Life.ru) Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили», — написал республиканец в социальной сети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп в частной беседе охарактеризовал Кира Стармера как неудачника, считая, что у того нет политического будущего. Это не первые резкие высказывания американского лидера в адрес главы британского правительства. Ранее Трамп обвинял Стармера в разрушении особых отношений между Лондоном и Вашингтоном и выражал «большое разочарование», заметив, что тот «не Уинстон Черчилль».