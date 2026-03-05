Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 15:34

Трамп назвал Стармера неудачником и отказал ему в политическом будущем

Telegraph: Трамп назвал премьера Британии Стармера «неудачником»

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп в частной беседе охарактеризовал премьер-министра Великобритании Кира Стармера как неудачника, считая, что у того нет политического будущего. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на информированный источник.

«Трамп назвал Стармера неудачником. Он сказал это на ужине с друзьями. Он думает, что у Стармера больше нет (политического) будущего», — рассказал собеседник издания.

Это не первые резкие высказывания американского лидера в адрес главы британского правительства. Ранее Трамп обвинял Стармера в разрушении особых отношений между Лондоном и Вашингтоном и выражал «большое разочарование», заметив, что тот «не Уинстон Черчилль».

Как отмечает The Daily Telegraph, нынешние слова стали наиболее уничижительными и могут означать, что отношения между двумя странами «безвозвратно испортились». Причиной недовольства Трампа стало изначальное нежелание Лондона предоставить разрешение на использование британских военных баз для операции против Ирана. Хотя Стармер в итоге разрешил их использование, он подчеркнул, что Британия не принимает участия в ударах из-за отсутствия правовой базы.

DM: Стармер опозорился, объясняя решение Великобритании открыть базы для США
DM: Стармер опозорился, объясняя решение Великобритании открыть базы для США

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Великобритания
  • Дональд Трамп
  • Кир Стармер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar