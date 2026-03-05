Трамп назвал Стармера неудачником и отказал ему в политическом будущем
Президент США Дональд Трамп в частной беседе охарактеризовал премьер-министра Великобритании Кира Стармера как неудачника, считая, что у того нет политического будущего. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на информированный источник.
«Трамп назвал Стармера неудачником. Он сказал это на ужине с друзьями. Он думает, что у Стармера больше нет (политического) будущего», — рассказал собеседник издания.
Это не первые резкие высказывания американского лидера в адрес главы британского правительства. Ранее Трамп обвинял Стармера в разрушении особых отношений между Лондоном и Вашингтоном и выражал «большое разочарование», заметив, что тот «не Уинстон Черчилль».
Как отмечает The Daily Telegraph, нынешние слова стали наиболее уничижительными и могут означать, что отношения между двумя странами «безвозвратно испортились». Причиной недовольства Трампа стало изначальное нежелание Лондона предоставить разрешение на использование британских военных баз для операции против Ирана. Хотя Стармер в итоге разрешил их использование, он подчеркнул, что Британия не принимает участия в ударах из-за отсутствия правовой базы.
