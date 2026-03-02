Трамп обиделся на премьера Британии за запрет бить по Ирану
Обложка © ТАСС / AP Photo / Ben Curtis
Вашингтон и Лондон не смогли договориться по ключевому вопросу ближневосточной кампании. Американский лидер публично выразил недовольство позицией британского коллеги.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что «очень разочарован» Киром Стармером. Причина — отказ предоставить США военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.
«Похоже, между нашими странами такого раньше никогда не случалось. Похоже, его беспокоила законность этого вопроса», — заявил президент США.
По мнению Трампа, британский премьер должен был дать добро, поскольку Тегеран несёт ответственность за гибель «множества людей из вашей страны». Какие именно смерти имеются в виду, уточнять не стали.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с обращением к нации, пытаясь объяснить решение правительства разрешить США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, однако его речь была чопорной и скучной. Несмотря на очевидную перспективу смены режима в Тегеране, Стармер так и не смог чётко обозначить позицию, зачитывая заявление по бумажке и больше напоминая комментатора событий, не имеющих отношения ни к нему, ни к месту страны в мире. Мадрид, кстати отказался поддерживать военную операцию против Тегерана и потребовал от Вашингтона вывести американскую технику с испанской территории, тем самым дистанцировавшись не только от США, но и от ряда союзников по Евросоюзу.
