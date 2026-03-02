Трамп обиделся на премьера Британии за запрет бить по Ирану

Вашингтон и Лондон не смогли договориться по ключевому вопросу ближневосточной кампании. Американский лидер публично выразил недовольство позицией британского коллеги.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «очень разочарован» Киром Стармером. Причина — отказ предоставить США военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

«Похоже, между нашими странами такого раньше никогда не случалось. Похоже, его беспокоила законность этого вопроса», — заявил президент США.

По мнению Трампа, британский премьер должен был дать добро, поскольку Тегеран несёт ответственность за гибель «множества людей из вашей страны». Какие именно смерти имеются в виду, уточнять не стали.