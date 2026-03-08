Трамп обвинил Иран в атаке на школу в Минабе, где погибли 165 человек

Президент США Дональд Трамп назвал Иран ответственным за атаку на школу для девочек в южном городе Минаб. Заявление республиканец сделал 8 марта, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Американский лидер высказал свою позицию, основываясь на имеющихся у него сведениях. Военный министр США Пит Хегсет, присутствовавший на брифинге, также выступил с комментарием. Он заявил, что только Иран наносит удары по гражданским объектам.

«Исходя из того, что я видел, (я считаю, что. — Прим. Life.ru) это было сделано Ираном», — подчеркнул Трамп.

Напомним, иранские власти ранее сообщили об ударе по начальной школе в городе Минаб 28 февраля. В Тегеране заявили, что атаку осуществили США и Израиль. По последним данным, число погибших составило 165 — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по начальной школе в Иране, использовав базу в ОАЭ. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции. В ведомстве указали, что целью ответного удара стала авиабаза «Аль-Дафра». По данным КСИР, именно с неё был совершён обстрел школы «Шаджаре Тайебе», который привёл к гибели 165 человек.