В Иране опубликовали фото 119 погибших при ударе по школе в Минабе детей

Иранское агентство NourNews опубликовало фотографии 119 детей, погибших в результате удара по школе в городе Минаб на юге страны. Как утверждает Тегеран, всего в результате атаки погибли 168 человек. Среди жертв не только школьники, но ещё и учителя с родителями.

Как сообщалось ранее, 28 февраля, в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, был нанесён авиаудар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Власти Ирана заявляют, что личности пилотов, участвовавших в атаке, уже установлены. Американская сторона, по данным СМИ, уже практически не опровергает возможную причастность своих военных к гибели школьниц. При этом, Организация Объединённых Наций не имеет возможности самостоятельно оценить последствия удара по начальной школе в иранском городе Минаб.