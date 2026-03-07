В Иране опубликовали фото 119 погибших при ударе по школе в Минабе детей
Обложка © ТАСС / AP
Иранское агентство NourNews опубликовало фотографии 119 детей, погибших в результате удара по школе в городе Минаб на юге страны. Как утверждает Тегеран, всего в результате атаки погибли 168 человек. Среди жертв не только школьники, но ещё и учителя с родителями.
Фотографи детей, погибших в Минабе. Внизу — увеличенное верхнее фото. Фото © Telegram/ NourNews
Как сообщалось ранее, 28 февраля, в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, был нанесён авиаудар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Власти Ирана заявляют, что личности пилотов, участвовавших в атаке, уже установлены. Американская сторона, по данным СМИ, уже практически не опровергает возможную причастность своих военных к гибели школьниц. При этом, Организация Объединённых Наций не имеет возможности самостоятельно оценить последствия удара по начальной школе в иранском городе Минаб.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.