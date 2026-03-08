Владимир Путин
8 марта, 09:25

TAC: Война с Ираном истощает запасы, нужные США для сдерживания России и Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Соединённые Штаты рискуют утратить способность сдерживать Россию и Китай из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном. Об этом пишет The American Conservative.

Как отмечается в публикации, с каждым днём войны Вашингтон расходует ограниченные запасы ракет, на восполнение которых потребуются годы и миллиарды долларов. Чем дольше затянется кампания, тем сложнее будет США поддерживать обычные вооружения на уровне, достаточном для сдерживания Пекина, Москвы и Пхеньяна.

Обозреватель призывает как можно скорее объявить о победе и выйти из конфликта, чтобы сохранить военный потенциал для других регионов. В противном случае долгая война с Ираном нанесёт серьёзный удар по запасам Пентагона.

К слову, как ранее писал Life.ru, Вашингтону не удастся достичь целей в Иране. Страна продолжает атаковать важные американские объекты, включая радиолокационные станции, и сломить её военным путём невозможно из-за масштабов территории и 90-миллионного населения. Американские бомбы закончатся быстрее, подчеркнул он, напомнив, что территория Ирана вчетверо больше, чем у Ирака.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

