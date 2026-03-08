США боятся, что Иран доберётся до урана под завалами ядерного объекта в Исфахане

США обеспокоены тем, что иранские военные могут попасть на разрушенный объект в городе Исфахан, где якобы хранятся запасы обогащённого урана. Тайное хранилище несколько раз подвергалось американским бомбардировкам, но туда уже проложен незаметный узкий проход. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Разведка США постоянно следит за хранилищем в Исфахане, однако иранская сторона предпринимает попытки попасть туда и вывезти запасы. При этом Вашингтон уверен, что ядерное топливо складировано в многочисленных тоннелях под городом, также запасы есть якобы в Фордо и Натанзе. Израиль и США намерены и там устроить атаки, чтобы не дать иранцам воспользоваться обогащённым ураном.

Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа для захвата ядерных запасов Ирана, Вашингтон и Иерусалим рассматривают возможность взять под контроль высокообогащённый уран на более позднем этапе войны. Пока неясно, будет ли миссия американской, израильской или совместной. Такие данные приводит издание Axios.