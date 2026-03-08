Владимир Путин
8 марта, 06:46

Axios: США и Израиль готовят спецназ для захвата ядерных объектов в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hayk_Shalunts

США и Израиль обсуждают отправку спецназа для захвата ядерных запасов Ирана. Об этом сообщает Axios.

По данным источников портала, Вашингтон и Иерусалим рассматривают возможность взять под контроль высокообогащённый уран на более позднем этапе войны. Пока неясно, будет ли миссия американской, израильской или совместной.

«Скорее всего, это произойдёт только после того, как обе страны убедятся, что ВС Ирана больше не могут представлять серьёзную угрозу», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что американские ВС начнут наземную операцию в Иране, но для этого необходима «веская причина», вроде желания завладеть иранскими запасами обогащённого урана. Кстати, в бой рвётся ещё и Литва, готовая уже сейчас послать своих солдат убивать иранцев по первому зову Штатов.

