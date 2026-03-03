Литва готова отправить войска в Иран по просьбе США

Литва готова рассмотреть возможность отправки своих войск в Иран, если поступит соответствующий запрос от США. Об этом заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите в эфире LRT.

«Пока у нас нет такой просьбы, и, конечно, если бы мы получили такую просьбу, мы бы вместе с другими союзниками рассмотрели её. Литва могла бы в таком случае оказать военную помощь США, к примеру, отправив войска в Иран», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, а значит для переговоров уже «слишком поздно». Он также заявил, что страна готова «вести войны вечно» благодаря рекордным запасам боеприпасов беспрецедентного объёма и качества, часть которых уже размещена за рубежом. По его словах, конфликты можно успешно вести, используя только эти резервы, и Америка готова побеждать по-крупному.