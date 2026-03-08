США перешли от «крокодиловых слёз» к сожжению Тегерана

США перешли от «крокодиловых слёз» к реальному уничтожению Тегерана. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Гленн Дизен у себя в соцсети Х, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о готовящемся массированном ударе по Ирану.

«США быстро перешли от проливания крокодиловых слёз, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы», — написал Дизен.

Накануне Трамп анонсировал серьёзный удар по Ирану в субботу. По его словам, рассматривается «полное уничтожение» районов и лиц, которые ранее не были целями американской армии. Вместе с тем он уже на этом этапе объявил Тегеран проигравшей стороной.