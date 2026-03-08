Владимир Путин
New York Times: Иран начал операцию «Безумец» против США и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanitost

После начала бомбардировок Иран активировал оборонительную стратегию под кодовым названием «Безумец». Как сообщает New York Times со ссылкой на шесть источников в иранском руководстве, этот план был разработан ещё в 2025 году, после предыдущих ударов США и Израиля, и нацелен на максимальное затягивание конфликта и нанесение урона не только агрессорам, но и экономике всего Ближнего Востока.

Согласно плану, Иран, осознавая невозможность военного поражения противников, делает ставку на их истощение. Под удары должны попасть ключевые отрасли — транспорт, энергетика и туризм — чтобы конфликт стал непомерно дорогим для всех вовлечённых сторон.

Первый этап плана предусматривал ракетные обстрелы израильской территории. Второй этап был направлен на американские военные базы, расположенные в арабских странах. Третий, самый радикальный этап, включал атаки на гражданские объекты в арабских государствах — аэропорты, отели и посольства, где могли находиться американцы. По данным источников, все три фазы были реализованы в течение нескольких дней после начала войны.

Ранее отставной подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон не достигнет поставленных задач в Иране. По его словам, Тегеран понёс ощутимый ущерб, но продолжает атаки на важные американские цели. Аналитик считает, что США не смогут сломить Иран военным путём из-за размеров страны и численности её населения. Шансы на победу, по его оценке, крайне малы.

Виталий Приходько
