Подполковник США заявил, что Вашингтон не сможет поставить Иран «на колени»

Военный аналитик из США заявил, что Вашингтон не достигнет поставленных задач в Иране. Такое мнение высказал в социальной сети X отставной подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис.

По его словам, Иран понёс ощутимый ущерб, но продолжает атаки на важные американские цели. Аналитик считает, что США не смогут сломить Иран военным путём из-за размеров страны и численности её населения. Шансы на победу, по его оценке, крайне малы.

«Очень важные американские цели, такие как радиолокационные станции, подвергаются обстрелам, как и другие военные и гражданские объекты по всему региону. <…> Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы. Иран территориально в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов человек там просто так не сдадутся», — написал он.

Ранее американская военная база, расположенная рядом с аэропортом в иракском городе Эрбиль, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Незадолго до этого иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара с использованием твердотопливных ракет по военному объекту Соединённых Штатов, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).