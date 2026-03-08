Владимир Путин
7 марта, 23:46

Беспилотник атаковал отель в Сулеймании, который часто посещают американцы

Беспилотник атаковал гостиницу в городе Сулеймания на востоке Ирака. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.

В Сулеймании БПЛА ударил по отелю, который часто посещают граждане США. Видео © X / Vegas

В соцсетях появились видео с места событий, на которых видно возгорание здания. Дополнительной информации о последствиях пока не поступало.

Иранский дрон протаранил 90-этажный небоскрёб в Дубае
Иранский дрон протаранил 90-этажный небоскрёб в Дубае

Ранее иранские силы нанесли удары по нескольким объектам, включая отель Marina в Дубае. Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. По информации военных, одной из целей стал именно этот отель, где, по их утверждению, находились американские военнослужащие. В заявлении говорится, что удар по зданию нанёс беспилотный летательный аппарат.

Обложка © X / Vegas

