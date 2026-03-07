Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 17:51

Иранский дрон протаранил 90-этажный небоскрёб в Дубае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DedMityay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DedMityay

Беспилотник врезался в небоскрёб 23 Marina в Дубае. После удара в здании начался пожар. По предварительным данным, дым идёт с 88-го этажа. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Дрон врезался в небоскрёб 23 Marina в Дубае. Видео © Telegram/ SHOT

Всего в башне насчитывается 90 уровней. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели начали эвакуацию людей из здания. Обломки беспилотника упали на мост Dubai Hills. В результате загорелся автомобиль.

«Прямо в самолёт!»: Иранский беспилотник ударил по аэропорту Дубая
«Прямо в самолёт!»: Иранский беспилотник ударил по аэропорту Дубая

Ранее сообщалось, что Иран вновь нанес удар по аэропорту Дубая. На видео с места происшествия видно, как дрон попал по воздушной гавани. Очевидцы отметили, что удар пришёлся почти прямо по самолёту, вызывая панику среди присутствующих.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar