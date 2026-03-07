Иранский дрон протаранил 90-этажный небоскрёб в Дубае

Беспилотник врезался в небоскрёб 23 Marina в Дубае. После удара в здании начался пожар. По предварительным данным, дым идёт с 88-го этажа. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Дрон врезался в небоскрёб 23 Marina в Дубае. Видео © Telegram/ SHOT

Всего в башне насчитывается 90 уровней. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели начали эвакуацию людей из здания. Обломки беспилотника упали на мост Dubai Hills. В результате загорелся автомобиль.

Ранее сообщалось, что Иран вновь нанес удар по аэропорту Дубая. На видео с места происшествия видно, как дрон попал по воздушной гавани. Очевидцы отметили, что удар пришёлся почти прямо по самолёту, вызывая панику среди присутствующих.