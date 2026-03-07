Иран нанёс удар по отелю Marina, где, по его данным, находились военные США

Иранские силы заявили об ударе по объекту в Дубае, где находились американские военные. Атака произошла в районе популярного туристического квартала Marina. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. В заявлении говорится, что операция включала удары по нескольким целям.

«В ходе этой стратегической и многоплановой операции военные цели в Хайфе на севере Израиля были поражены новыми твердотопливными ракетами «Хейбар Шекан» с возможностью наведения на цель. <...> ВМС КСИР также нанесли удары по объектам поддержки американских военных в порту Салман», — сообщила пресс-служба военного крыла.

По информации иранских военных, одной из целей стал отель Marina в Дубае. В заявлении говорится, что удар по зданию нанёс беспилотный летательный аппарат. В Тегеране утверждают, что в отеле находились американские военнослужащие. Иранские военные также сообщили о действиях своих сил против объектов в израильской Хайфе и в районе порта Салман.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат врезался в небоскрёб 23 Marina в Дубае. Столкновение привело к возгоранию на верхних этажах 90-этажного здания. По предварительным сведениям, задымление шло с 88-го уровня. К месту происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Они начали эвакуацию людей из высотки. Обломки беспилотника упали на расположенный рядом мост Dubai Hills. Падение обломков вызвало возгорание одного из автомобилей.