Водитель погиб в Дубае при падении обломков дрона на автомобиль

В результате падения обломков дрона на автомобиль в Дубае погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба правительства эмирата.

Дрон врезался в небоскрёб 23 Marina в Дубае. Видео © Telegram / SHOT

Там пояснили, что обломки образовались в результате успешного поражения воздушной цели.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон протаранил 90-этажный небоскрёб в Дубае. Обломки БПЛА упали на мост Dubai Hills. В результате загорелся автомобиль.

Резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля: США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками территорию Израиля, а также американские объекты в ряде стран Персидского залива, включая Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, Саудовскую Аравию и Иорданию. В Ливане активизировались бои между израильской армией и силами «Хезболлы».