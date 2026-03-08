CNN: Президент ОАЭ аль-Нахайян завуалированно назвал Иран врагом

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян выступил с речью, в которой завуалированно назвал Иран врагом. Своё заявление политик сделал во время посещения госпиталя, где находились граждане, пострадавшие в результате недавних атак. Об этом передаёт канал CNN.

«ОАЭ — прекрасная страна, которая должна быть примером для подражания», — сказан президент. При этом он подчеркнул, что хотел бы отправить «послание врагу ОАЭ», призвав Тегеран не строить иллюзий относительно лёгкости возможного противостояния. Эмираты, по его словам, не являются лёгкой мишенью.

Журналисты CNN обратили внимание, что такая риторика резко контрастирует с традиционно сдержанным тоном, которого Абу-Даби обычно придерживается в отношении своего соседа по Персидскому заливу.

Напомним, ранее шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян впервые с начала атак появился на публике и заявил, что страна находится в состоянии войны. Он пообещал, что страна выполнит свой долг перед гражданами и всеми жителями, включая тех, кто находится в Дубае и других эмиратах. Президент заверил, что власти сделают всё необходимое для безопасности людей.