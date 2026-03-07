Президент ОАЭ аль-Нахайян: Страна находится в состоянии войны

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян впервые с начала атак появился на публике и заявил, что страна находится в состоянии войны. Визит главы государства в госпиталь, где лечатся пострадавшие от ударов, транслировало телевидение Абу-Даби.

Шейх подчеркнул, что Эмираты не являются «лёгкой добычей» и готовы защищать свою землю. Он пообещал, что страна выполнит свой долг перед гражданами и всеми жителями, включая тех, кто находится в Дубае и других эмиратах. Президент заверил, что власти сделают всё необходимое для безопасности людей.

Ранее сообщалось, что американский зенитно-ракетный комплекс Patriot мог быть поражён в результате иранского удара по территории Объединённых Арабских Эмиратов. Журналист Райан Грим опубликовал снимки с места событий. По словам автора, кадры сделаны после атаки на позиции ПВО США, размещённые в ОАЭ.