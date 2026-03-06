Sohu: Арабские страны чувствуют себя преданными США из-за ударов Ирана

С 28 февраля США и Израиль ведут военную кампанию против Ирана. Тегеран отвечает ударами по странам, где размещены американские базы: под огнём оказались Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар — ключевые союзники Вашингтона в регионе. Как отмечает китайское издание Sohu, арабские элиты всё отчётливее ощущают предательство со стороны Соединённых Штатов и в частном порядке обсуждают разрыв будущих контрактов.

«Представьте: Дубай, город чудес в пустыне, над пятизвёздочным отелем на Пальмовом острове не фейерверк, а след ракеты. Стеклянные небоскрёбы дрожат от звука сирен», — приводит перевод материала РИА «ФедералПресс».

Иран предупредил: если страны не выгонят американцев со своей территории, их города останутся законными целями. Логика Тегерана проста — те, кто предоставляет базы для ударов по Ирану, сами становятся мишенью. В ответ на гибель верховного лидера Али Хаменеи, убитого авиаударом, красных линий для Ирана больше не существует. В шиитской традиции смерть лидера лишь усиливает решимость.

Перед войной, в 2025 году, страны залива заключали масштабные сделки с американской стороной. Саудовская Аравия обещала инвестировать до 11 триллионов долларов, ОАЭ — торговое соглашение на 200 миллиардов. Арабские государства думали, что покупают «щит», а получили «мишень».

«США начали войну, не посоветовавшись с союзниками, не учитывая их главный интерес — стабильность», — констатируют в КНР.

Авторы предупреждают: в этой войне нет победителей, но самыми крупными проигравшими рискуют стать те, кто поверил, что за деньги можно купить абсолютную безопасность.

В ближайшее время Иран намерен усилить удары по израильским и американским объектам — они станут мощнее и чаще, заявил представитель центрального штаба ПВО «Хатам-оль-Анбия». По данным СМИ, Тегеран уже отчитался о нескольких успешных атаках: под огнём оказались авиабаза Рамат Давид и радиолокационная станция на базе Мерон в Израиле, а также штаб США в Эрбиле (Ирак) и американская база в Кувейте.