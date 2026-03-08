Владимир Путин
8 марта, 05:14

США просили Россию не передавать Ирану разведданные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanitost

США обращались к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных, которые могли использоваться для ударов по американским военным. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время пресс-конференции на борту президентского самолёта.

По его словам, Вашингтон поднимал этот вопрос в контактах с Москвой. Речь шла о возможной передаче информации, связанной с действиями Ирана против американских войск.

«Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — сказал Уиткофф журналистам.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон не достигнет поставленных задач в Иране. По его оценке, Тегеран понёс ощутимый ущерб, но продолжает атаки на важные американские цели в регионе. Аналитик считает, что США не смогут сломить Иран военным путём из-за размеров страны и численности её населения.

