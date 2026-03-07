Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп счёл глупым вопрос сотрудников СМИ о том, что Российская Федерация якобы передаёт Ирану разведданные. Инцидент произошёл во время мероприятия, посвящённого молодёжному спорту.
«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас, вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то другое», — высказался республиканец.
Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля. Журналист отметил, что военные действия США не связаны с национальной безопасностью, экономикой или угрозой оружия массового поражения. В ответ Трамп выгнал «сбившегося с пути» Карлсона из MAGA.
