6 марта, 19:24

В Белом доме объяснили слова Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Слова президента США Дональда Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана означают, что американский лидер сам решит, когда Тегеран больше не будет являться источником угрозы. С таким заявлением выступила официальный представитель администрации Соединённых Штатов Кэролайн Левитт.

«Когда Трамп <...> определит, что Иран больше не представляет угрозы для США, и цели операции <...> будут полностью достигнуты, тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, независимо от того, заявят они об этом сами или нет», — заявила Левитт.

Для достижения этой цели, как ожидают в Белом доме, потребуется от четырёх до шести недель.

Подполковник США заявил о провале операции против Ирана после убийства Хаменеи
Подполковник США заявил о провале операции против Ирана после убийства Хаменеи

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана безоговорочной капитуляции и не примет иного исхода конфликта. По словам республиканца, после завершения боевых действий и выбора в Иране «приемлемого» лидера США и их союзники будут прилагать усилия для восстановления страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

