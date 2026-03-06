В Белом доме объяснили слова Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана

Слова президента США Дональда Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана означают, что американский лидер сам решит, когда Тегеран больше не будет являться источником угрозы. С таким заявлением выступила официальный представитель администрации Соединённых Штатов Кэролайн Левитт.

«Когда Трамп <...> определит, что Иран больше не представляет угрозы для США, и цели операции <...> будут полностью достигнуты, тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, независимо от того, заявят они об этом сами или нет», — заявила Левитт.

Для достижения этой цели, как ожидают в Белом доме, потребуется от четырёх до шести недель.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана безоговорочной капитуляции и не примет иного исхода конфликта. По словам республиканца, после завершения боевых действий и выбора в Иране «приемлемого» лидера США и их союзники будут прилагать усилия для восстановления страны.