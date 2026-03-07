Стала известна реакция Трампа на извинения Ирана перед соседями

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обещание Ирана больше не наносить удары по странам Персидского залива. В своей соцсети Truth Social он назвал это проявлением слабости и чуть ли не капитуляцией Тегерана, пообещав усилить военное давление.

«Иран, которому сейчас задают адскую трёпку, извинился и сдался своим ближневосточным соседям, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам», — написал Трамп.

Американский лидер также пригрозил новыми ударами по иранской территории.

«Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьёз рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей для нападений», — говорится в сообщении.

Трамп заключил, что Иран больше не является «тираном Ближнего Востока», а стал «проигравшим на Ближнем Востоке» и останется таким ещё много десятилетий.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля. Журналист отметил, что военные действия США не связаны с национальной безопасностью, экономикой или угрозой оружия массового поражения. В ответ Трамп выгнал «сбившегося с пути» Карлсона из MAGA.