Пезешкиан извинился перед соседними странами за удары и обещал прекратить

Временный руководящий совет Ирана постановил не проводить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории не совершаются атаки. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

«Приношу извинения соседним странам. Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», — сказал он.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не имеет агрессивных намерений по отношению к своим соседям, однако врагам страны не следует рассчитывать на её безоговорочную капитуляцию. По словам президента, Иран будет строго придерживаться международного права, гуманитарных норм и принципов, на которые часто ссылается противоборствующая сторона.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг сообщения о якобы нанесённом ударе по Азербайджану. Пезешкиан заявил, что эти слухи — попытка врагов подорвать братские отношения между соседними странами и не соответствуют действительности.