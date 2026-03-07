Пезешкиан опроверг слухи об ударе Ирана по Азербайджану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал слухами информацию об ударе исламской республики по Азербайджану во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия Пезешкиана.

«Президент Ирана решительно отверг утверждения по поводу нападения Ирана на Азербайджан, назвав эти слухи заговором врагов, чтобы подорвать братские отношения между соседями», — говорится в заявлении.

Пезешкиан также подчеркнул, что Иран никогда не ставил перед собой цель атаковать соседей.

Ранее сообщалось об ударе беспилотниками по территории Азербайджана. Для атаки использовали тяжёлые дроны-камикадзе «Араш». Один из них взорвался у школы в Нахичеванской Автономной Республике, повредив здание. Генштаб вооружённых сил Ирана опроверг причастность к этому инциденту. В иранском военном ведомстве заявили, что уважают суверенитет соседних стран. Генштаб Ирана обвинил в произошедшем Израиль, назвав это операцией под «ложным флагом». По версии Тегерана, целью было спровоцировать обвинения против Ирана и усилить напряжённость в регионе.